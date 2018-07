Piazza Affari e Borse europee attese poco mosse in avvio, l'attenzione è rivolta a banche centrali e trimestrali

Valeria Panigada 31 luglio 2018 - 08:46

Si prevede un'altra seduta all'insegna della cautela per Piazza Affari e le principali Borse europee, che dovrebbero avviare gli scambi intorno alla parità in un mercato incerto che reagisce ai risultati societari e alle indicazioni macro.Questa mattina la Bank of Japan (BoJ) ha confermato la sua linea, come da attese, ma ha deciso di rendere la propria politica più flessibile, in merito alla definizione del target dei tassi di lungo termine. Dopo l'annuncio, la Borsa di Tokyo ha recuperato terreno chiudendo piatta (Nikkei +0,04%). Ora si attende la BoE e la Fed, in programma nei prossimi giorni. La cautela è dettata anche dalle crescenti incertezze sui titoli tecnologici americani, con il Nasdaq che ieri ha chiuso in calo di oltre 1 punto percentuale per la terza seduta consecutiva, trascinando al ribasso Wall Street.La giornata odierna sarà movimentata da numerose indicazioni tra cui spiccano gli aggiornamenti sull'inflazione e sul Pil nell'Eurozona. Per quanto riguarda l'Italia, verranno diffusi inflazione, disoccupazione e Pil. Intanto sul fronte politico, ieri nel corso dell'incontro alla Casa Bianca il premier italiano, Giuseppe Conte, avrebbe ricevuto il via libera dal presidente americano Donald Trump sulle questioni cruciali della Libia e di una cabina di regia permanente per il Mediterraneo, oltre che per il commercio.