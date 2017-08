Piazza Affari e Borse europee attese poco mosse in avvio, attesa per discorso banchieri centrali

Valeria Panigada 25 agosto 2017 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio di seduta piatto per Piazza Affari e le altre Borse europee, in un clima di attesa per il discorso odierno di Janet Yellen (ore 16) e Mario Draghi (ore 21) a Jackson Hole, il simposio annuale organizzato dalla Federal Reserve di Kansas City, anche se gli analisti non si aspettano grosse novità dai banchieri centrali presenti. Wall Street ha chiuso debole ieri sera e i listini asiatici si sono mossi incerti questa mattina, tranne la piazza azionaria di Tokyo che ha terminato in rialzo grazie alla debolezza dello yen dopo che l'inflazione core è salita a luglio. Dal fronte macro in arrivo dall'Istat i dati sulle retribuzioni contrattuali nel secondo trimestre, ma ancora più importante sarà l'indice Ifo che misura la fiducia delle imprese tedesche. Dagli Stati Uniti giungeranno gli ordini di beni durevoli.