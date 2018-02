Piazza Affari e Borse europee attese poco mosse in avvio

Valeria Panigada 9 febbraio 2018 - 08:45

L'ultima seduta di questa settimana tormentata dovrebbe avviarsi sulla parità o poco sotto per Piazza Affari e le Borse europee, in un clima ancora teso e di forte incertezza dopo il nuovo tonfo di ieri. Gli operatori cercano di limitare i danni dopo la nuova ondata di vendite che ha colpito ieri sera Wall Street e questa mattina il listino di Tokyo (-2,32%). La giornata sarà movimentata dai dati macro, in particolare la produzione industriale di Gran Bretagna e Italia, ma soprattutto dalle trimestrali societarie, in particolare quelle del comparto finanziario. Tra le big di Piazza Affari chiamate oggi ad alzare il velo sui conti spiccano Mediobanca, Unipol e Unipolsai, Ubi Banca e Banca Mps.