Piazza Affari e Borse europee attese negative in avvio su rinnovate tensioni geopolitiche

Valeria Panigada 29 agosto 2017 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

E' atteso un avvio di seduta negativo per Piazza Affari e le BOrse europee, in un clima di rinnovate tensioni geopolitiche dopo che la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico nelle acque del Giappone per la prima volta dal 2009. Si tratta di "una minaccia senza precedenti, grave e seria", ha dichiarato il portavoce del governo nipponico, Yoshihide Suga. In scia alla notizia, si sono rafforzati i cosiddetti beni rifugio, come oro e anche yen. Il clima di tensione e di avversione al rischio hanno spinto al ribasso i listini asiatici, con la Borsa di Tokyo che ha perso circa mezzo punto percentuale.Guardando agli appuntamenti di oggi, oggi pomeriggio verrà diffusa la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti, mentre sul fronte emissioni in programma l'asta tedesca di titoli a 2 anni per un importo massimo di 5 miliardi di euro e quella del Tesoro di BoT semestrali per 6 miliardi. A livello societario, oggi si riunisce il cda di Brunello Cucinelli per l'approvazione dei conti. Ieri il listino milanese ha chiuso in frazionale calo, facendo comunque meglio rispetto alle altre principali Borse europee grazie al sostegno dei bancari.