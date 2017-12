Piazza Affari e Borse europee attese negative in avvio, oggi Mattarella scioglierà le Camere

Valeria Panigada 28 dicembre 2017 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire la seduta in territorio negativo, dopo un debole ritorno dal ponte natalizio. A pesare sugli scambi il continuo rafforzamento dell'euro nei confronti del dollaro. Non aiuta nemmeno l'intonazione negativa della piazza azionaria di Tokyo che questa mattina ha terminato gli scambi in ribasso dello 0,56%, confermandosi tra le eccezioni al trend prevalentemente positivo dell'azionario asiatico. Ieri sera Wall Street ha chiuso poco mossa una sessione caratterizzata da scambi sottili in vista della fine dell'anno.Tra gli eventi della giornata, si segnala la Bce, che, con la pubblicazione del Bollettino economico, aggiornerà alcune proiezioni relative all'Eurozona. In Italia il presidente Sergio Mattarella dovrebbe sciogliere le Camere con le elezioni politiche che si svolgeranno molto probabilmente il 4 marzo. Le ultime indicazioni dei sondaggi vedono il Pd in difficoltà con consensi sotto il 23% (dati Ixe), dietro di oltre 6 punti percentuali rispetto al M5S. Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, invece terrà la conferenza stampa di fine anno. Spunti più direttamente finanziari sono attesi dall'asta del Tesoro che torna sul mercato con titoli a medio lungo termine fino a 7 miliardi.