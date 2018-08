Piazza Affari e Borse europee attese negative in avvio, occhi puntati sulla Turchia

Valeria Panigada 13 agosto 2018 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio di seduta all'insegna delle vendite per Piazza Affari e le Borse europee, in scia alla crisi turca che alimenta l'avversione al rischio sui mercati finanziari. Venerdì sera Wall Street ha chiuso in rosso e le vendite sono proseguite anche questa mattina sui listini asiatici. La Borsa di Tokyo ha lasciato sul parterre quasi 2 punti percentuali con lo yen, considerato valuta rifugio, che è tornato a salire nei confronti del dollaro. Oggi Ankara è intervenuta per cercare di contenere il panico. La banca centrale turca ha annunciato una serie di misure per iniettare nel sistema finanziario nuova liquidità e tentare di frenare la caduta della valuta nazionale.