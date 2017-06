Piazza Affari e Borse europee attese negative in avvio, focus torna su politica

Valeria Panigada 12 giugno 2017 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire questa prima seduta settimanale in territorio negativo, in scia a una chiusura contrastata a Wall Street di venerdì sera, depressa dal tonfo del settore tecnologico. Il selloff nel comparto tech, che è arrivato dopo forti guadagni nei mesi scorsi, è proseguito anche questa mattina sui listini asiatici che, appesantiti, si sono mossi sotto la parità. La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo di circa mezzo punto percentuale (+0,52%). La giornata odierna sarà condizionata dalle notizie politiche. Ieri si è tenuto il primo turno delle elezioni legislative in Francia, dove En Marche, il partito del neo presidente francese, ha battuto i suoi avversari, rafforzando la posizione di Emmanuel Macron. In Italia invece si svolte le elezioni amministrative.

Tra gli appuntamenti odierni, si segnala quello con l'Istat che diffonderà i dati sulla produzione industriale ad aprile e sulle esportazioni delle regioni italiane nel primo trimestre. Sul fronte emissioni, il Tesoro offrirà in asta BoT annuali per 6,5 miliardi.