Piazza Affari e Borse europee attese in rialzo in avvio, oggi in arrivo inflazione Italia e Uk

Valeria Panigada 16 gennaio 2018 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Sembra non volersi fermare la fase rialzista a Piazza Affari, che dovrebbe avviare le contrattazioni odierne sopra la parità dopo un incipit di settimana ancora positivo. Ieri il Ftse Mib ha archiviato le contrattazioni in progresso di circa mezzo punto percentuale, portando a 9 la striscia di sedute consecutive in rialzo. Anche le Borse europee sono attese positive in avvio, dopo un inizio di ottava debole. Ieri i principali listini del Vecchio continente hanno chiuso in leggero calo di fronte alla corsa dell’euro, di slancio oltre quota 1,22 contro il dollaro, ai massimi da fine 2014. Spunti positivi sono giunti però questa mattina dai listini asiatici, con la Borsa di Tokyo che ha chiuso la seduta odierna in rialzo dell'1%, a 23.951,81 punti. Il forte balzo dell'azionario giapponese ha portato il Nikkei a testare il record dal novembre del 1991. Oggi Wall Street riprenderà gli scambi, dopo il lungo weekend festivo, e proseguirà la stagione delle trimestrali societarie, avviata venerdì scorso, con i conti di Citigroup. Dal fronte macro invcece sono attesi i dati sull'inflazione in Italia e Gran Bretagna, oltre che la bilancoa commerciale inglese.