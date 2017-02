Piazza Affari e Borse europee attese in rialzo in avvio, oggi l'Eurogruppo

Valeria Panigada 20 febbraio 2017 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire la prima seduta della settimana in territorio positivo, dopo la debolezza di venerdì scorso. I riflettori del mercato sono proiettati a Bruxelles dove oggi si riunirà l’Eurogruppo per discutere sulla seconda review di aiuti alla Grecia. La riunione avviene in un momento delicato per l’Ue, con l’avanzata dei partiti euroscettici in Francia, le elezioni olandesi, in agenda il 15 marzo, e il dibattito sul disegno di legge per dare avvio alla Brexit, che si aprirà oggi alla Camera dei Lord in Gran Bretagna. Pochi gli spunti macro della giornata, a causa della chiusura per festività di Wall Street (oggi è il Giorno dei Presidenti). L'unico dato in uscita riguarderà la fiducia dei consumatori dell'Eurozona.