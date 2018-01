Piazza Affari e Borse europee attese in rialzo in avvio dopo nuovi record Wall Street

Valeria Panigada 4 gennaio 2018 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

E' attesa un'altra giornata positiva per Piazza Affari e le Borse europee dopo i nuovi record di Wall Street, con l'S&P500 che ha chiuso per la prima volta oltre la soglia dei 2.700 punti, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,84% proseguendo la sua corsa. Dai verbali della Federal Reserve, è emersa che i funzionari della banca centrale americana hanno rivisto al rialzo le stime relative alla crescita del Pil Usa di quest'anno dal +2,1% precedente al +2,5%. La decisione è stata motivata con l'effetto della riforma fiscale di Donald Trump, diventata legge poco prima di Natale. Intonazione positiva anche per i listini asiatici, guidati dalla Borsa di Tokyo che ha chiuso la sua prima seduta del 2018 (è rimasta chiusa fino a ieri) con un +3,26%.Oggi dal fronte macro giungerà l'indice Pmi servizi dei singoli paesi europei e dell'intera Eurozona, dopo quelli sul manifatturiero. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti verrà diffuso il sondaggio Adp sulla variazione degli occupati, una anticipazione dei più importanti dati sul mercato del lavoro Usa, in uscita venerdì. Infine, attenzione al comparto energetico dopo la nuova fiammata del petrolio.