Piazza Affari e Borse europee attese in rialzo in avvio, attenzione rivolta alle trimestrali

Valeria Panigada 25 luglio 2017 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero proseguire i rialzi di inizio settimana e aprire con segno più. I mercati saranno movimentati dalle trimestrali societarie. A questo proposito, da monitorare sul listino milanese Luxottica che ieri sera a mercato chiuso ha diffuso i conti semestrali, mentre questa mattina è toccato a Saipem. Dal fronte macro, oggi verrà diffuso l’indice tedesco Ifo, elaborato su un campione di 7 mila operatori economici in Germania. In uscita anche gli ordini e il fatturato dell'Italia. Intanto sale l'attesa per la riunione della Federal Reserve, in agenda domani sera, con il dollaro che continua a rimanere debole nei confronti delle altre valute. A imboccare la via dei rialzi invece è il petrolio, dopo che Arabia Saudita e Nigeria hanno dato il loro impegno a limitare le esportazioni. Ieri sera Wall Street ha chiuso mista (Nasdaq positivo), mentre questa mattina i listini asiatici si sono mossi in ordine sparso con la Borsa di Tokyo che ha terminato sulla parità.