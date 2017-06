Piazza Affari e Borse europee attese in rialzo in avvio, attenzione alle banche

Valeria Panigada 26 giugno 2017 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire la seduta odierna con segno più, dopo i recenti ribassi e in scia a una intonazione positiva dei listini asiatici, sostenuti dalla ripresa del comparto tecnologico e dalla maggiore stabilità dei prezzi delle materie prima. Questa mattina il petrolio tenta la risalita dopo cinque settimane consecutive di calo. Così la piazza di Tokyo ha chiuso in leggero rialzo (Nikkei +0,10%), con l'attenzione rivolta a Takata che ha depositato istanza di fallimento (le azioni sono rimaste sospese dagli scambi). Dal fronte macro oggi è atteso l'indice Ifo che misura la fiducia delle imprese in Germania. Tra i titoli di Piazza Affari, l'attenzione sarà rivolta alle banche, dopo che nel fine settimana è arrivato il via libera dalla Commissione europea per il salvataggio delle banche venete e questa mattina Intesa Sanpaolo ha annunciato l'acquisizione di alcuni asset della Popolare di Vicenza e Veneto Banca, separate in good e bad bank.