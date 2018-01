Piazza Affari e Borse europee attese in rialzo in avvio

Valeria Panigada 8 gennaio 2018 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

Laseconda settimana del 2018 dovrebbe iniziare con segno più per Piazza Affari e le Borse europee, proseguendo il trend rialzista della scorsa ottava. Non preoccupano le parole di Jens Weidmann, presidente della Bundesbank e membro Bce, secondo cui sarebbe appropriato fissare una data precisa per la fine del Qe. A sostenere i mercati l'intonazione positiva di Wall Street, che anche venerdì sera ha chiuso su nuovi massimi storici, non facendosi spaventare dai dati inferiori alle attese sull'occupazione di dicembre. Questa mattina i listini asiatici si muovono in rialzo, mentre la Borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività. Diversi gli spunti macro in arrivo oggi. In particolare si segnale l'aggiornamento sulle vendite al dettaglio e gli indicatori di fiducia nell'Eurozona. In programma anche una conferenza stampa della City di Londra sui negoziati Brexit.