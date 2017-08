Piazza Affari e Borse europee attese in moderato rialzo in avvio, oggi i conti di Unicredit

Valeria Panigada 2 agosto 2017 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

E'atteso un avvio di seduta in leggero rialzo per Piazza Affari e le Borse europee, dopo che Wall Street ieri sera ha chiuso in rialzo con l'indice Dow Jones su nuovi massimi storici per la quinta seduta consecutiva. Anche i listini asiatici questa mattina si sono mossi sopra la parità, con la Borsa di Tokyo che ha terminato in progresso di mezzo punto percentuale con il Nikkei tornato sopra la soglia dei 20.000 punti. A sostenere gli scambi alcune buone trimestrali societarie, tra cui quella di Apple che ha battuto le attese degli analisti grazie a vendite di iPhone migliori del previsto. Gli occhi degli operatori sono ancora puntati sui risultati delle società. Tra le big del listino milanese oggi alzano il velo sui conti Generali, Ferrari, Poste Italiane, Tenaris, Unicredit e Yoox.