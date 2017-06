Piazza Affari e Borse europee attese in leggero rialzo in avvio

Valeria Panigada 13 giugno 2017 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio in moderato rialzo per Piazza Affari e le altre Borse europee, dopo un inizio di settimana debole. Il mercato cerca di reagire ai ribassi di ieri in scia alla débacle del comparto tecnologico che continua a pesare (seppur meno rispetto a venerdì) a Wall Street. Questa mattina i listini asiatici hanno limitato le perdite e in alcuni casi sono riuscite a strappare il segno più. Gli investitori rimangono cauti in vista degli sviluppi sul fronte politico in Italia (ma non solo) e delle prossime riunioni delle banche centrali, in primis quella della Federal Reserve, in agenda mercoledì. Intanto sullo sfondo torna a scaldarsi la questione Brexit con la Commissione europea che oggi dovrà proporre nuove regole per le istituzioni finanziarie.

Tra gli appuntamenti della giornata, il market mover è rappresentato dall’indice tedesco Zew, l’indicatore che tasta il polso a 275 tra analisti e investitori istituzionali della prima economia europea. Sul fronte emissioni è prevista l'asta del Tesoro che offrirà BTp a 3 e 7 anni fino a 5,5 miliardi.