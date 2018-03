Piazza Affari e Borse europee attese in deciso rialzo, si attenuano timori su guerra commerciale

Valeria Panigada 6 marzo 2018 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari dovrebbe aprire la seduta odierna in deciso rialzo, in un tentativo di rimbalzo dopo l'avvio di settimana negativo. Ieri, all'indomani delle elezioni politiche, il listino milanese ha chiuso con un ribasso contenuto (-0,42%). Attesa partenza positiva anche per le Borse europee, che proseguirebbero così i guadagni di inizio settimana, con l'indice tedesco Dax che ieri ha incassato un +1,5% riconquistando la soglia dei 12mila punti. Sull'azionario si smorzano i timori di una guerra commerciale con gli Stati Uniti. La proposta di dazi ha trovato una forte opposizione nello speaker della Camera, il repubblicano Paul Ryan, mentre lo stesso presidente americano Donald Trump ha mostrato qualche segnale di apertura alla possibilità di trattare con i partner commerciali Canada e Messico. Ieri sera Wall Street ha chiuso in rialzo e gli acquisti sono proseguiti questa mattina sui listini asiatici, con la Borsa di Tokyo che è balzata dell'1,79%, a 21.417,76 punti.Pochi gli appuntamenti macro di oggi. Oltre alla politica italiana, che verrà seguita da vicino soprattutto dal mercato italiano, oggi l'Istat pubblicherà la nota mensile sull'economia. Diversi gli spunti invece a livello societario. In particolare, attenzione a Telecom, il cui cda si riunirà per il nuovo piano industriale. In luce anche Carige con possibili novità nell'azionariato, mentre Saipem ha diffuso i conti di bilancio. Intanto a Ginevra al Salone dell'auto di Ginevra è atteso l'incontro di Sergio Marchionne con la stampa.