Piazza Affari e Borse europee attese in deciso rialzo in avvio, oggi i conti di Mediolanum e l'asta di Bot

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire in deciso rialzo, con gli operatorio che cercano di lasciarsi alle spalle le forti turboleneze della scorsa settimana. A incoraggiare gli scambi il rally di Wall Street venerdì scorso e i guadagni sui listini asiatici questa mattina (Tokyo chiusa per festività). Pochi gli spunti macro di oggi, anche se nel corso della settimana sono previsti i dati su Pil e inflazione in Europa e negli Usa, un test importante che potrebbe confermare o smentire i timori di una decisa accelerazione dei tassi dopo i dati sulla crescita dei salari.Tra gli appuntamenti, si segnala il rapporto mensile dell'Opec e l'asta italiana di BoT annuali per 6,5 miliardi. Intanto a livello societario prosegue la stagione delle trimestrali a Piazza Affari, con i conti di Mediolanum che verranno diffusi oggi. Banche in primo piano anche con i risultati di Mps, diffusi venerdì a mercato chiuso.