Piazza Affari e Borse europee attese in deciso rialzo in avvio dopo accordo Usa su shutdown

Valeria Panigada 23 gennaio 2018 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta in deciso rialzo per Piazza Affari e le altre Borse europee, in scia ai nuovi record di Wall Street. Ieri sera i tre principali indici statunitensi hanno aggiornato i massimi storici rassicurati dall'accordo al Senato Usa che ha messo fine al cosiddetto shutdown, la chiusura di alcune amministrazioni federali negli Stati Uniti. I senatori americani hanno approvato il testo che autorizza il finanziamento dello stato federale fino all'8 febbraio, mettendo provvisoriamente fine alla situazione di blocco di budget. La notizia ha sostenuto i listini asiatici, con la Borsa di Tokyo che ha chiuso in rialzo dell'1,29% a 24.124,15 punti, salendo al record dal 1991.Tra gli eventi di giornata si segnala l'avvio del tradizionale World economic forum di Davos, mentre a Bruxelles è in calendario una riunione dell'Ecofin a cui parteciperà per l'Italia il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Tra i dati macro in arrivo il sondaggio Zew dalla Germania.