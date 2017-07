Piazza Affari e Borse europee attese in calo, oggi i conti di Luxottica

Valeria Panigada 24 luglio 2017 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un inizio di settimana negativo per Piazza Affari e le Borse europee, in scia alla debolezza dei listini asiatici questa mattina, con la piazza azionaria di Tokyo che ha chiuso in calo dello 0,60%. A pesare sugli scambi i dubbi sulla direzione politica dell'amministrazione Trump. A questo proposito il Fondo monetario internazionale ha rivisto al ribasso le stime di crescita negli Stati Uniti, mentre ha rivisto la previsione di crescita nell'Eurozona. In attesa delle decisioni della Fed di mercoledì, in avvio di settimana gli occhi dei mercati saranno puntati sui dati macroeconomici e sulle trimestrali delle società quotate. Oggi sono previsti i conti del primo semestre di Luxottica, mentre Telecom Italia definirà la risoluzione del rapporto con l'amministratore delegato Cattaneo. Guardando all'agenda macro, oggi è il giorno degli aggiornamenti relativi il Pmi, l’indice dei direttori degli acquisti, di zona euro e Stati Uniti. Inoltre, è prevista la riunione del comitato monitoraggio dell'accordo Opec sui tagli alla produzione di petrolio.