Piazza Affari e Borse europee attese in calo in avvio, sale attesa per dati lavoro Usa

Valeria Panigada 2 febbraio 2018 - 08:38

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire quest'ultima seduta della settimana sotto la parità, con gli investitori che si muovono incerti dopo il rally del primo mese dell'anno. La prudenza è dettata anche dall'attesa per i dati sul mercato del lavoro americano (tasso disoccupazione, variazione degli occupati nel settore non agricolo e il salario medio orario), in uscita nel primo pomeriggio. Ieri sera Wall Street ha chiuso contrastata con il Dow Jones positivo, l'S&P500 piatto e il Nasdaq invece in calo a causa del comparto tecnologico tornato sotto pressione. Non aiuta Apple, che ieri sera ha snocciolato conti trimestrali migliori delle attese ma ha previsto deboli vendite per l'Iphone, con possibili ricadute sui fornitori di componenti. Il comparto tech ha pesato anche sui listini asiatici questa mattina, con Tokyo in calo dello 0,90%. Tra gli altri eventi di giornata, attenzione anche all'inflazione in Italia. Su Piazza Affari da monitorare Fiat Chrysler dopo i dati sulle immatricolazioni, diffusi ieri a mercato chiuso, e Fincantieri in vista dell'incontro a quattro odierno a Parigi con Naval Group, Thales e Leonardo per lavorare all'alleanza navale civile e militare tra Italia e Francia.