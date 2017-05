Piazza Affari e Borse europee attese in calo in avvio, oggi Trump a Roma

Valeria Panigada 23 maggio 2017 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero aprire in territorio negativo, in scia ai ribassi dei listini asiatici con la piazza azionaria di Tokyo che ha chiuso in moderato calo (-0,30%), peggiorando sul finale dopo la notizia di un sospetto attacco terroristico a Manchester durante un concerto. Il primo ministro inglese, Theresa May, e il leader del partito Labour, Jeremy Corbyn, avrebbero deciso di sospendere la campagna elettorale per il voto del prossimo 8 giugno. Il fatto alimenta una avversione al rischio in un clima già piuttosto teso sul fronte politico dopo il Russiagate di Donald Trump. E a proposito di Trump, oggi il presidente amerincano sarà in visita a Roma. Durante la sua visita romana incontrerà il presidente Giorgio Mattarella e il premier Paolo Gentiloni per uno scambio di vedute in vista del vertice del G7 che si aprirà venerdì a Taormina.

Dal fronte macro intanto oggi sono attese le letture preliminari degli indici Pmi manifatturiero e servizi dei singoli Paesi e dell'intera area euro. Attenzione anche alla Germania, dove giungerà l'indice Ifo dopo che il Pil del primo trimestre è stato confermato in crescita dello 0,6% su base trimestrale.