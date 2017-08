Piazza Affari e Borse europee attese in calo in avvio, focus su nuova raffica trimestrali

Valeria Panigada 3 agosto 2017 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio di seduta negativo per Piazza Affari e le Borse europee, nonostante l'indice Dow Jones ha messo a segno l'ennesimo massimo storico proseguendo sopra la soglia dei 22.000 punti. Sui mercati però sembra essere svanita l'euforia per alcune buone trimestrali societarie, come quella di Apple che ieri ha sostenuto l'intero comparto tecnologico. Questa mattina i listini asiatici si sono mossi fiacchi, con la Borsa di Tokyo in calo dello 0,30% dopo i guadagni di ieri. Oltre alle trimestrali, attenzione anche al fronte economico dove la Bank of England oggi annuncerà la sua decisione di politica monetaria mentre a Francoforte la Bce pubblicherà il bollettino economico.