Piazza Affari e Borse europee attese in calo in avvio

Valeria Panigada 7 febbraio 2017 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire la seduta odierna in moderato ribasso, in scia alla debolezza di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina. La piazza azionaria di Tokyo ha chiuso in calo dello 0,35% a causa del continuo rafforzamento dello yen nei confronti del dollaro ma anche dell'euro, sulle incertezze politiche in Usa e nell'Eurozona. In particolare in Francia, dove il candidato Francois Fillon rischia di ritirarsi dalla corsa alle presidenziali, lasciando spazio agli altri candidati rivali, tra cui Marine Le Pen, che ha promesso entro sei mesi dall'elezione un referendum per l'uscita dalla Ue.

L'agenda macro di oggi prevede il dato che misura i prezzi delle abitazioni in Gran Bretagna. Nel pomeriggio in arrivo i numeri a stelle e strisce relativi la bilancia commerciale, il cui deficit è visto sostanzialmente stabile a quota 45 miliardi di dollari. Per quanto riguarda l'Italia, oggi l'Istat diffonderà la nota mensile sull'andamento dell'economia italiana, mentre nei palazzi di governo si terrà l'audizione del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, sul dialogo con l'Ue su conti. A livello societario, oggi in programma i conti di FinecoBank e Yoox.