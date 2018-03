Piazza Affari e Borse europee attese in calo, attenzione a Fca e Tenaris

Valeria Panigada 2 marzo 2018 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire quest'ultima seduta d'ottava in calo, proseguendo i ribassi dei giorni scorsi. Il sentiment sui mercati continua ad essere scosso dalla minaccia di un'accelerazione dei rialzi dei tassi della Federal Reserve, dai rendimenti sui bond e dall'elevato debito Usa nonostante Jerome Powell abbia cercato di smorzare i toni da falco rispetto all'audizione di due giorni fa alla Camera Usa. Ieri, nella sua seconda apparizione, questa volta al Senato, il presidente della Fed ha sottolineato come non ci siano prove che l'economia si stia surriscaldando e ha enfatizzato la necessità di procedere a rialzi dei tassi in modo "graduale". Ieri sera Wall Street ha chiuso comunque in deciso ribasso e le vendite sono proseguite anche questa mattina sui listini asiatici, con Tokyo che ha ceduto il 2,5%. A pesare sugli scambi asiatici anche l'annuncio di dazi su alluminio e acciaio da parte degli Stati Uniti.Tra i titoli di Piazza Affari, Atlantia presenterà i risultati 2017. Attenzione anche a Fca, che ieri a mercato chiuso ha diffuso i dati sulle immatricolazioni in Italia, e su Tenaris che potrebbe scattare ancora in avanti proprio sull'annuncio di Donald Trump sui dazi.