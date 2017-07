Piazza Affari e Borse europee attese deboli in avvio, oggi focus su inflazione e trimestrali

Valeria Panigada 31 luglio 2017 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta del mese di luglio dovrebbe avviarsi in calo per Piazza Affari e poco mossa per le Borse europee, in scia a una chiusura mista di Wall Street venerdì scorso e di movimenti incerti sui listini asiatici questa mattina. La piazza azionaria di Tokyo ha chiuso piatta (Nikkei -0,01%), indebolita dalla continua debolezza del dollaro. La giornata odierna sarà movimentata da alcuni dati macro e dalle trimestrali societarie. In particolare attenzione al dato sull'inflazione in Europa che potrebbe condizionare la politica monetaria della Banca centrale europea. E dalla Bce oggi giungeranno le raccomandazioni ai Paesi dell'euro. Non mancheranno le trimestrali societarie. Tra le società, A2A approverà la seconda trimestrale. Cda per i bilanci al 30 giugno anche per Finecobank e Salvatore Ferragamo.