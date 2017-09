Piazza Affari attesa in rialzo in avvio, Borse europee più caute in attesa dei dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 1 settembre 2017 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari dovrebbe aprire l'ultima seduta della settimana in rialzo, proseguendo i guadagni dei giorni scorsi. Anche le altre Borse europee sono attese positive, ma più caute in attesa degli importanti dati sul mercato del lavoro americano, in uscita nel primo pomeriggio. Tra gli appuntamenti odierni in arrivo anche l'indice Pmi manifatturiero dei singoli paesi europei e dell'intera Eurozona e il Pil italiano relativo al secondo trimestre, mentre nel tardo pomeriggio a mercato chiuso verranno diffusi i dati sulle immatricolazioni in Italia. Ieri sera Wall Street ha chiuso sopra la parità e questa mattina i principali listini asiatici si sono mossi in territorio positivo con la Borsa di Tokyo che ha chiuso la prima seduta del mese di settembre in moderato rialzo (Nikkei +0,23%).