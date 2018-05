Piazza Affari attesa in deciso ribasso, Borse europee in scia. Attenzione all'asta di Bot

Valeria Panigada 29 maggio 2018 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

La crisi politica in Italia rimane al centro dell'attenzione dei mercati in attesa che il premier incaricato Carlo Cottarelli presenti la squadra di governo al capo dello Stato, Sergio Mattarella. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, Cottarelli potrebbe presentarsi già oggi con la lista dei ministri al Colle per sciogliere la riserva. In questo quadro di incertezza Piazza Affari dovrebbe proseguire i ribassi di inizio settimana aprendo in deciso calo. Ieri l'indice Ftse Mib ha perso oltre il 2% finendo sotto la soglia dei 22mila punti e azzerando i guadagni da inizio anno. Dovrebbero seguire a ruota le Borse europee, attese negative in avvio. Oltre all'Italia a preoccupare è anche la Spagna. Ieri a Madrid la presidenza del Congresso dei deputati ha fissato per venerdì 1 giugno il voto sulla mozione di sfiducia presentata dal PSOE, il partito socialista, contro il premier Mariano Rajoy. Londra e Wall Street, che ieri sono rimaste chiuse per festività, reagiranno con un giorno di ritardo alle crisi politiche del Sud Europa. Intanto questa mattina i listini asiatici si sono mossi all'insegna della cautela con la piazza azionaria di Tokyo che ha terminato con un calo di circa mezzo punto percentuale.Tra gli appuntamenti di oggi si segnala l'indicatore di fiducia di consumatori e imprese in Italia. Attenzione anche all'obbligazionario dove lo spread Btp-Bund questa mattina ha sfondato i 250 punti base e il rendimento è in salita oltre il 2,8%. Oggi è prevista l'asta del Tesoro di BoT semestrali per 5,5 miliardi di euro.