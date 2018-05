Piazza Affari attesa debole in avvio, Borse europee in moderato rialzo

Valeria Panigada 31 maggio 2018 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari è prevista poco mossa in avvio, mentre le Borse europee dovrebbero aprire in moderato rialzo, in scia ai guadagni di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina. La piazza azionaria di Tokyo ha chiuso con un progresso dello 0,83%. L'attenzione degli operatori rimane però rivolta alla politica italiana. In particolare il tentativo in extremis di formazione di un governo politico e l'eventuale conseguente passo indietro del presidente del Consiglio incaricato, Carlo Cottarelli. Sembra invece allontanarsi l’ipotesi di elezioni a luglio. Intanto si scalda anche il fronte commerciale internazionale. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal Washington Post, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si prepara ad annunciare l'imposizione di dazi doganali sulle importazioni di acciaio e di alluminio Usa dal Canada, Messico e dall'Unione europea, già nella giornata di oggi, in concomitanza con l'apertura dei lavori del G7, che si svolgerà per tre giorni in Quebec, Canada.La giornata sarà movimentata anche da numerose indicazioni macro, tra cui spiccano l'inflazione la disoccupazione in Italia ed Eurozona. Tra i titoli di Piazza Affari, le banche rimangono sorvegliate speciali dopo che Moody's ha messo sotto la lente 12 istituti per un possibile downgrade.