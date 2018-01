Piazza Affari attesa ancora in rialzo in avvio, Borse europee più caute

Valeria Panigada 11 gennaio 2018 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari dovrebbe proseguire la lunga striscia di rialzi di inizio anno, aprendo la seduta odierna in territorio positivo. Anche le altre Borse europee sono attese positive, ma più caute, in scia ai ribassi di Wall Street, i primi da inizio anno, sui timori che la Cina possa rallentare i suoi acquisti di titoli di Stato americani. Intonazione negativa anche per i listini asiatici questa mattina, con la Borsa di Tokyo che ha terminato con un -0,33%. A sostenere con maggiore vigore Piazza Affari, che ieri ha chiuso sui massimi da agosto 2015, muovendosi in decisa controtendenza rispetto alla tendenza ribassista delle altre principali Borse, sarà ancora il settore bancario mosso da voci di operazioni di M&A che potrebbero coinvolgere Intesa Sanpaolo.Diversi gli eventi che movimenteranno la giornata odierna. Dal fronte macro è atteso il dato sulla produzione industriale di Spagna ed Eurozona, mentre dall'Italia giungeranno le vendite al dettaglio. Si segnala inoltre la visita del presidente francese a Roma. Emmanuel Macron verrà ricevuto dal presidente Sergio Mattarella e, a seguire, incontrerà a Palazzo Chigi il presidente del consiglio Paolo Gentiloni con cui terrà una conferenza stampa congiunta.