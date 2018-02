Mercati: Bce in contatto con operatori in scia a sell off (Bloomberg)

Valeria Panigada 6 febbraio 2018 - 16:21

MILANO (Finanza.com)

LaBanca centrale europea (Bce) sarebbe in contatto con gli operatori di mercato per valutare se il recente sell off sui mercati azionari ponga un rischio alla stabilità finanziaria. Lo ha riportato Bloomberg, citando una fonte anonima vicina alla vicenda, precisando però che questi contatti tra Bce e operatori di mercato fanno parte dei colloqui regolari che intercorrono tra le parti. Secondo l'indiscrezione, la Bce non è ancora molto preoccupata dei recenti sviluppi sui mercati, poiché ritiene che si tratti di una correzione da livelli di prezzo eccessivamente elevati. Tuttavia starebbe comunque monitorando la situazione per verificare il rischio che la spirale al ribasso si autoalimenti.