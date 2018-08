Le Borse europee aprono in leggero rialzo, tranne Londra. Attesa per la Fed

Valeria Panigada 1 agosto 2018 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Apertura mista per le Borse europee, in attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve, previsto per questa sera. In avvio a Francofoerte il Dax segna un +0,14%, mentre a Parigi il Cac40 sale dello 0,34% e a Londra l'indice Ftse100 cede lo 0,31% (domani ci sarà la riunione della BoE).Fed a parte, dal fronte macro giungeranno gli indici Pmi manifatturiero di Eurozona e Stati Uniti. Ma l'attenzione degli investitori oggi sarà rivolta anche al fronte societario dove sono attese numerose e importanti trimestrali. In arrivo anche un possibile nuovo schiaffo commerciale di Donald Trump alla Cina. Secondo quanto riporta Bloomberg, l'amministrazione Usa starebbe pensando di alzare i dazi doganali su beni cinesi importati dagli Usa, per un valore di 200 miliardi di dollari. Le tariffe, che rappresenterebbero un nuovo capitolo in quella che secondo diversi economisti è già una guerra commerciale tra Washington e Pechino, dovrebbero essere più che raddoppiate, dal 10% al 25%.