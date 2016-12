Chiusura leggermente positiva per i principali listini europei

Marco Berton 27 dicembre 2016 - 17:44

MILANO (Finanza.com)

Seduta poco movimentata come era lecito attendersi la prima giornata post natalizia per i listini del Vecchio continente che sono comunque riusciti a strappare il segno più in scia all'andamento di Wall Street. L'indice di riferimento europeo, l'Euro Stoxx 50 segna a fine giornata un +0,13%. Parigi chiude con un +0,18%, Francoforte +0,19%, Madrid +0,1%, Amsterdam +0,15% e Bruxelles +0,19%. A livello settoriale bene gli investimenti immobiliari e i servizi di pubblica utilità, in rialzo di circa mezzo punto percentuale. Male invece energetici e titoli finanziari che segnano la peggiore performance giornaliera cedendo circa lo 0,4%.