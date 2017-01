Borse: previsto rimbalzo in avvio, a Piazza Affari Fca rimane sotto i riflettori

Valeria Panigada 13 gennaio 2017 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana dovrebbe aprirsi in deciso rialzo per Piazza Affari e in moderato progresso per le altre Borse europee, in un tentativo di rimbalzo. Ieri il listino milanese è stato il peggiore del Vecchio continente, con un calo dell'1,7%, affossato nell’ultima ora di contrattazioni dal crollo verticale di Fca (-16%), dopo che è stata accusata dall’agenzia della protezione ambiente Usa (Epa) di usare software che consentono di modificare il livello di emissioni diesel in eccesso. Questa mattina la Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,8%. Gli investitori dovrebbero tornare a guardare ai dati macroeconomici in calendario e ai bilanci annuali di alcune big di Wall Street. Oggi infatti sono attesi i conti di alcune importanti banche americane, come JP Morgan e Wells Fargo.

Tra gli altri appuntamenti, l'agenda macro prevede nella seconda parte i numeri statunitensi su vendite al dettaglio, prezzi alla produzione e fiducia dei consumatori (dato preliminare). Per l'Italia è atteso oggi il giudizio dell'agenzia Dbrs su un'eventuale revisione del rating sovrano.