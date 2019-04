Borse europee viste in leggero rialzo in avvio: si apre una settimana densa di spunti

Daniela La Cava 29 aprile 2019 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Si preannuncia un avvio di settimana in leggero rialzo per le Borse europee. In primo piano il voto in Spagna: il Psoe, partito socialista guidato dall'ex premier Pedro Sanchez ce la fa, ma si apre un periodo di incertezza, visto che nessun partito si aggiudica la maggioranza necessaria per governare. Molti gli spunti (e di diversa natura) attesi nel corso dell'ottava: venerdì si attende l'uscita dei dati sul lavoro americano ad aprile, ma gli operatori guardano anche al nuovo round di trattative commerciali tra Usa e Cina e alle numerosi trimestrali, e in particolare attendono Apple. Da ultimo, focus sulla riunione della Fed che culmina mercoledì.La settimana potrebbe aprirsi col segno positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib, che ha chiuso la seduta di venerdì in moderato rialzo, riparte oggi dal verdetto di Standard & Poor's che ha mantenuto il rating dell'Italia invariato a BBB con outlook negativo. L'agenzia non ha mancato di lanciare però più di un avvertimento, con Roma che resta un 'sorvegliato speciale'