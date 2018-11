Borse europee tentano rimbalzo e aprono in rialzo

Valeria Panigada 13 novembre 2018 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee aprono in rialzo, in un tentativo di rimbalzo dopo le vendite di inizio settimana. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,56%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,46%, mentre Londra si muove più cauta con un +0,17%. Gli operatori guardano all'evoluzione della questione manovra in Italia che oggi dovrà rispondere all’Ue, che ha bocciato la sua proposta di bilancio.Ieri sera Wall Street ha chiuso in deciso ribasso, penalizzata dal tonfo di Apple. Sulla scia del sell off sui titoli tecnologici a Wall Street, le vendite si sono trasmesse questa mattina ai listini asiatici, con Tokyo che ha chiuso in ribasso del 2%. Sui mercati tornano anche i timori di una escalation della guerra commerciale, dopo che Bloomberg ha riportato di una bozza della Casa Bianca contenente misure per imporre dazi doganali sul settore auto.La giornata odierna sarà movimentata dal dato sulla disoccupazione in Gran Bretagna ma soprattutto dall'indice Zew tedesco. Importanti appuntamenti anche sul fronte emissioni, con l'asta italiana e tedesca in agenda.