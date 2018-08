Borse europee tentano il rimbalzo, partenza con segno più

Valeria Panigada 14 agosto 2018 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per le principali Borse europee, che tentano così il rimbalzo dopo i ribassi di inizio settimana. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,70%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,51% e a Londra l'indice Ftse 100 segna un progresso dello 0,24%. La maggiore stabilità della lira turca questa mattina incoraggia i mercati a reagire ai timori sulla crisi in Turchia. Intonazione positiva anche sui listini asiatici che si muovono per la maggior parte sopra la parità, trainati da Tokyo che ha chiuso con un balzo di oltre il 2% (Nikkei +2,28%), mentre le piazze cinesi rimangono indietro appesantite dalle deboli indicazioni macro (produzione industriale e vendite al dettaglio sotto le attese).