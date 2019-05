Borse europee tentano il rimbalzo, oggi ultimo giorno per evitare escalation guerra commerciale Usa-Cina

Valeria Panigada 10 maggio 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto in territorio positivo, tentando il rimbalzo dopo i recenti ribassi. In avvio a Francoforte il Dax sale dell'1,05%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,86% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,45%. L'umore dei mercati però dipenderà dall'evoluzione nei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina. Washington e Pechino non sono riusciti a trovare ancora un'intesa e le trattative proseguiranno anche oggi nel tentativo di evitare l'escalation della guerra commerciale. L'amministrazione Usa però si è detta pronta ad alzare oggi i dazi doganali dal 10% al 25% su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi. La Cina ha reso noto che risponderà in modo adeguato all'imposizione delle tariffe. La giornata odierna sarà movimentata anche da alcune indicazioni macro, tra cui spiccano il Pil e la produzione industriale in Gran Bretagna, ma ancora di più l'inflazione negli Stati Uniti.