Borse europee tentano il rimbalzo e aprono in rialzo

Valeria Panigada 20 giugno 2018 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto la seduta di oggi sopra la parità, in un tentativo di rimbalzo dopo i ribassi della prima parte delle settimana. In avvio Francoforte sale dello 0,65%, Londra guadagna lo 0,80% mentre Parigi ritarda l'apertura. L'intonazione positiva dei mercati arriva questa mattina dall'Asia dove i listini tentano il recupero, guidati da Tokyo che ha chiuso in rialzo dell'1,2%. Sullo sfondo rimangono le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Tuttavia oggi il focus è rivolto soprattutto ai discorsi che i banchieri centrali pronunceranno nel corso del Forum Economico in corso a Sintra, in Portogallo. Nel pomeriggio sono infatti attesi gli interventi di Draghi (Bce), Powell (Fed) e Lowe (Rba).