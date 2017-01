Borse europee tentano il rimbalzo, apertura positiva

Valeria Panigada 13 gennaio 2017 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee aprono in territorio positivo, in un tentativo di rimbalzo. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,52%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,60% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,43 per cento. Questa mattina la Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,8%. Gli investitori tornano a guardare ai dati macroeconomici in calendario e ai bilanci annuali di alcune big di Wall Street. Oggi infatti sono attesi i conti di alcune importanti banche americane, come JP Morgan e Wells Fargo. Tra gli altri appuntamenti, l'agenda macro prevede nella seconda parte i numeri statunitensi su vendite al dettaglio, prezzi alla produzione e fiducia dei consumatori (dato preliminare).