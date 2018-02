Borse europee tentano il rimbalzo, apertura con segno più

Valeria Panigada 7 febbraio 2018 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Apertura in rialzo per le Borse europee, che tentano di alzare la testa dopo l'ondata di vendite in questa prima parte della settimana. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,64%, a Londra l'indice Ftse100 avanza dello 0,80% e a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,46%. Lo slancio arriva da Wall Street che ieri sera ha chiuso in deciso aumento dopo il peggior calo dal 2011 per il Dow Jones e l'S&P500. I primi effetti del rimbalzo, anche se limitati, si sono visti questa mattina sui listini asiatici, con la piazza azionaria di Tokyo che ha terminato con un timido progresso (+0,16%). Tra gli appuntamenti odierni, le nuove previsioni economiche della Commissione europea.