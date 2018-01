Borse europee tentano il recupero e aprono in leggero rialzo

Valeria Panigada 31 gennaio 2018 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto in leggero rialzo in un timido tentativo di rimbalzo dopo le difficoltà di ieri. In avvio a Francoforte il Dax sale dlelo 0,24%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,29% e a Londra l'indice Ftse segna un +0,11%. Gli investitori sono in attesa delle indicazioni in arrivo oggi dalla Federal Reserve, nella sua ultima riunione presieduta da Janet Yellen, e dall'inflazione dell'area euro.Ieri sera Wall Street ha chiuso con la flessione più forte dal mese di agosto, mentre è proseguita l’ascesa dei rendimenti dei Treasury, sui massimi dal 2014, e la volatilità si è ridestata con l’indice Vix balzato ai massimi a oltre 5 mesi. Intonazione negativa anche sui listini asiatici con Tokyo in calo dello 0,83%.