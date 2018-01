Borse europee tentano di reagire al super euro e aprono in moderato rialzo

Valeria Panigada 3 gennaio 2018 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto in territorio positivo, dopo un incipit del nuovo anno con segno meno a causa del nuovo balzo dell'euro salito ben oltre quota 1,20 contro il dollaro. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,35%, a Parigi e Londra i rispettivi Cac40 e Ftse100 guadagnano entrambi lo 0,18%. A sostenere gli scambi la buona intonazione di Wall Street, che ieri sera ha chiuso con un progresso significativo soprattutto per l'indice Nasdaq (+1,50%). Trend lievemente positivo anche per i listini asiatici questa mattina, nonostante la chiusura di Tokyo per festività. Dal fronte macro in arrivo nel corso della mattina l'aggiornamento sulla disoccupazione in Spagna e Germania, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti verranno diffusi l'indice Ism manifatturiero e la spesa edilizia.