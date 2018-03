Borse europee tentano di reagire a prono in moderato rialzo, oggi focus sull'indice Zew

Valeria Panigada 20 marzo 2018 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee tentano di reagire e aprono in rialzo, dopo un inizio di settimana negativo. In avvio l'indice Dax di Francoforte sale dello 0,36%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,34% e a Londra l'indice Ftse100 segna un progresso dello 0,33%. Intanto nell'area Asia-Pacifico l'azionario si muove in territorio negativo, penalizzato dai cali di Wall Street ieri sera. La Borsa di Tokyo ha chiuso questa mattina con una flessione dello 0,47 per cento. Oggi attenzione al fronte macro dove è atteso l'indice tedesco Zew, l'inflazione in Gran Bretagna e l’aggiornamento sul sentiment dei consumatori dell'Eurozona.