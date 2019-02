Borse europee sulla parità in attesa di sviluppi

Valeria Panigada 4 febbraio 2019 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee hanno aperto sulla parità, dopo la chiusura contrastata di Wall Street venerdì scorso e la cautela dei listini asiatici questa mattina. In avvio a Francoforte il Dax è fermo con un -0,01%, a Londra l'indice Ftse 100 è piatto con un +0,02% e a Parigi il Cac40 scivola dello 0,10%. Gli investitori si muovono cauti in attesa di sviluppi sul fronte commerciale Usa-Cina e nuove indicazioni macro.Questa mattina Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,46%, nonostante il crollo del titolo Sony, scivolato di oltre l'8% dopo che il colosso ha annunciato di aver tagliato l'outlook sul fatturato per l'intero anno fiscale, a causa delle vendite più deboli delle attese di smartphone e di macchine fotografiche. Sabato è stato diffuso l'indice Pmi dei servizi della Cina stilato da Caixin/Markit, sceso a gennaio a 53,6 punti dai 53,9 di dicembre, ma oltre la soglia dei 50 punti. Oggi la Borsa di Shanghai è rimasta chiusa per il Festival di Primavera mentre Hong Kong ha chiuso in anticipo per il Capodanno.