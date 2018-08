Borse europee sulla parità in attesa di Wall Street

Valeria Panigada 14 agosto 2018 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

Borse europee si muovono sulla parità in attesa della partenza di Wall Street, rallentando il passo dopo un avvio in rialzo. A metà giornata la piazza di Francoforte segna un timido +0,14%, Parigi è poco mossa con un +0,13%, mentre Londra è scivolata in territorio negativo con un -0,15% in attesa di sviluppi dal fronte Brexit. Anche Milano cede alle vendite con l'indice Ftse Mib in ribasso dlelo 0,18%.Sui mercati continua a pesare la crisi della Turchia, nonostante il recupero della lira turca. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un nuovo discorso proferito da Ankara ha inasprito i toni, minacciando l'amministrazione Trump di boicottare alcuni prodotti Usa.