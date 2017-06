Borse europee sotto la parità, oggi Francoforte chiusa. Focus sul petrolio

Daniela La Cava 5 giugno 2017 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

Borse europee miste in avvio di settimana, con l'attenzione dei mercati che torna a concentrarsi sul petrolio che sale in scia alle tensioni nel Golfo. Arabia Saudita, Egitto, Bahrein ed Emirati Arabi hanno infatti deciso di interrompere i rapporti con il Qatar, accusandolo di "fomentare il terrorismo". Un annuncio che sta sostenendo le quotazioni dell'oro nero, con il Wti che guadagna lo 0,67% a 47,95 dollari il barile e il Brent che sale dello 0,50% a 50,20 dollari al barile.

In questo clima il Cac40 cede circa lo 0,36% a 5324,2 punti, mentre il Ftse 100 mostra una lieve flessione dello 0,06% a 7543,3 punti. La Borsa di Francoforte rimarrà oggi chiusa per festività. Tra i dati macro attesi in mattinata il Pmi servizi britannico.