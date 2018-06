Borse europee si prendono una pausa e aprono caute

Valeria Panigada 5 giugno 2018 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee si muovono caute in avvio, dopo i guadagni di ieri. A Francoforte il Dax è piatto con un -0,04%, a Parigi il Cac40 mostra un -0,05% mentre a Londra l'indice Ftse100 cede lo 0,28%. Tra gli appuntamenti della giornata, dal fronte macro giungeranno gli indici Pmi servizi dei paesi europei e dell'intera Eurozona. In uscita anche l'aggiornamento sulle vendite al dettaglio nella zona euro. Ieri sera Wall Street ha chiuso in rialzo con l'indice Nasdaq su un nuovo livello record a 7.606,46 punti, grazie al balzo dei tecnologici. Amazon, in particolare, ha terminato con un rialzo dell'1,4% sui massimi per la sesta seduta consecutiva, portando la sua capitalizzazione di mercato sopra gli 800 miliardi di dollari, dietro solo ad Apple. Questa mattina i listini asiatici si sono mossi per la maggior parte in moderato rialzo, con la Borsa di Tokyo che ha guadagnato lo 0,28%.