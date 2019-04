Borse europee si muovono miste intorno alla parità in avvio

Valeria Panigada 26 aprile 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee hanno aperto contrastate intorno alla parità. Nei primi minuti di scambio, a Francoforte il Dax sale dlelo 0,07%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,17% mentre a Londra l'indice FTse100 scivola dello 0,15%. Gli investitori rimangono prudenti di fronte alle numerose trimestrali societarie, previste anche oggi, e in attesa della prima stima sulla crescita americana nel primo trimestre dell'anno. Il Pil della prima economia mondiale è previsto in rialzo del 2% su base annualizzata. Ma non solo. La giornata sarà caratterizzata da un importante test per l'Italia. Dopo la chiusura dei mercati è atteso il giudizio di S&P sul paese.