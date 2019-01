Borse europee si muovono incerte sul caos Brexit

Valeria Panigada 16 gennaio 2019 - 09:26

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee si muovono incerte, con Londra in calo dopo la bocciatura della proposta sulla Brexit della premier Theresa May al Parlamento inglese. Una bocciatura storica, ratificata con uno scarto di 230 voti, il più alto della storia del Regno Unito. Ora si attende il discorso del governatore della Bank of England, Mark Carney, previsto oggi. In questo contesto, a Francoforte l'indice Dax è piatto con un +0,50%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,32% mentre a Londra l'indice Ftse100 cede lo 0,30%. A limitare le perdite è invece la notizia dalla Cina, con la Commissione di Sviluppo nazionale e di riforma che ha segnalato l'arrivo di maggiori misure di stimolo a sostegno dell'economia del paese, per contrastare le conseguenze negative della guerra commerciale contro gli Usa.