Borse europee riprendono fiato e aprono in calo

Valeria Panigada 4 luglio 2017 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee riprendono fiato dopo i guadagni di ieri e aprono in territorio negativo. In avvio la piazza di Francoforte segna un -0,26%, Parigi scivola dello 0,29% e Londra cede lo 0,36%. A pesare sugli scambi la continua pressione sui tecnologici Oltreoceano e nuovi timori geopolitici dopo il lancio di un missile balistico da parte della Corea del Nord, secondo alcune agenzie di stampa locale. L'agenda macro di oggi è piuttosto scarna di indicazioni, complice la chiusura per festività di Wall Street (oggi si celebra il giorno dell'Indipendenza). L'unico dato di rilievo riguarda l’andamento dei prezzi alla produzione di Eurolandia.